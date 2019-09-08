Шаймиев о праздновании стояния на Угре: Путь к единению требует возобладания разума

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Народы России нуждаются не в ревизии исторических дат, а в единении для решения текущих задач и реализации планов развития общей для них страны в современном мире. Такое мнением выразил Государственный советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, комментируя инициативу празднования стояния на Угре.

«В процессе становления, безусловно, были битвы, поражения и победы. Как стало известно из отдельных источников историкам прошлого и неисторикам нынешнего времени, были и стояния, как на Угре. Это неплохое понятие, форма выражения попытки мирного решения конфликтов. Хочется верить, что исход на реке Угре не зависел от ноябрьского состояния ледостава», – сказал Шаймиев.

«Путь к единению во все времена сложен, тернист, он требует от всех нас возобладания разума для создания условий гармоничного развития всех народов Российской Федерации», – добавил он.

Минтимер Шаймиев напомнил, что в России с 2005 года отмечается «День народного единства». Исторически этот праздник был учрежден в связи с окончанием Смутного времени в России в XVII веке благодаря победе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

«За эти годы значение праздника все больше возрастает. Наступающий 2020 год – год празднования 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всем известно, что история становления новой России затрагивает судьбы многих поколений разной национальной и конфессиональной принадлежности, населяющих огромные, к счастью, пространства с богатыми недрами», – поделился размышлениями Шаймиев.

«Наш священный долг – достойно, сплоченно встретить в наступающем году 75-летие Великой Победы и 15-летие Дня народного единства. Нам не надо заниматься ревизией истории, тем более – неумелыми руками. Нужно сплотиться во имя решения текущих задач и реализации планов нашего развития в современном мире», – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива губернатора Калужской области не поддержана Владимиром Путиным. «Он бы не согласился с этой формулировкой», – сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

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