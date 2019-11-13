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Татар-информ

13 ноября 2019, 18:08

Спорт

«Рубин» оштрафован на 200 тыс. рублей за драку фанатов в Самаре

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Спорт

«Рубин» оштрафован на 200 тыс. рублей за драку фанатов в Самаре

Фото: rubin-kazan.ru

На казанский клуб также наложен штраф в размере 60 тыс. рублей за нецензурные кричалки фанатов и выход тренера за пределы технической зоны.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать «Рубин» и «Крылья Советов» за драку болельщиков, которая случилась 4 ноября во время матча чемпионата России по футболу в Самаре, информирует РИА Новости.

«За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, “Крылья Советов“ оштрафованы на 300 тыс. рублей. “Рубин“ просто за драку оштрафован на 200 тыс.», – цитирует издание председателя КДК Артура Григорьянца.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», массовая драка болельщиков произошла на 51-й минуте матча. В течение семи минут конфликт был локализован. Кроме того, на стадионе в Самаре произошел смертельный случай со стюардом. Впрочем, согласно заключению врачей, смерть не связана с конфликтом.

КДК установил неправомерность действий болельщиков обеих команд. В результате проведенного расследования выяснилось, что инициаторами инцидента были самарские фанаты.

После матча были задержаны 11 болельщиков: четыре – «Крыльев Советов» и семь – «Рубина». Болельщик из Самары, который сорвал баннер «Рубина» и спровоцировал драку, был арестован на трое суток и получил запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год. Помимо этого, часть фанатов (в том числе и специалист «Рубина» по работе с болельщиками Роберт Гизатуллин) получила административные аресты и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год.



«Крылья Советов» также оштрафованы на 20 тыс. рублей за скандирование нецензурных кричалок. За это же нарушение «Рубин» оштрафовали на 30 тыс. рублей. Столько же будет стоить выход из технической зоны, произведенный тренером казанского клуба Романом Шароновым.

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