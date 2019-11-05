Фанаты «Рубина» и «Крыльев Советов» подрались в Самаре

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). На стадионе «Самара Арена» во время встречи «Крыльев Советов» и «Рубина» болельщики обеих команд устроили между собой драку. Об этом сообщает местный сайт 63.ru.

По словам очевидцев, потасовка случилась во время второго тайма, когда фанаты клубов-соперников покинули свои места на секторах стадиона и встретились в подтрибунном пространстве.

Впрочем, по настоящему массовой драки удалось избежать – живым щитом между болельщиками встали стюарды и полиция.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», матч завершился со счетом 0:0, «Рубин» не смог забить уже третью игру подряд.

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