«Рубин» окажет юридическую поддержку своему сотруднику, задержанному за драку в Самаре

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Специалист по работе с болельщиками ФК «Рубин» Роберт Гизатуллин был привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Во время потасовки между болельщиками «Рубина» и «Крыльев Советов» 4 ноября на «Самара Арене» он находился среди болельщиков «Рубина».

Теперь Гизатуллину запрещено посещение футбольных матчей сроком на 1 год. Однако «Рубин» намерен оспорить это решение.



«Несмотря на эту ситуацию, он остается сотрудником ФК "Рубин", клуб будет оказывать ему юридическую поддержку и всесторонне участвовать в дальнейшем разбирательстве неприятного инцидента», — сообщила пресс-служба казанского клуба.

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