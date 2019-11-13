РФС недоволен новой формой сборной России по футболу

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Российский футбольный союз остался недоволен дизайном новой формы футбольной сборной России. Об этом сообщает sports.ru.



Новый комплект формы для сборной России официально представили 7 ноября в Москве. Многих любителей футбола тогда смутили детали экипировки, в первую очередь рукава с перевернутым флагом России.

Adidas экипирует сборную России со второй половины 2008 года. В прошлом году РФС продлил контракт с немецким производителем до 2022 года. Теперь отношения между партнерами испортились. Форма уже продается в магазинах, а РФС настаивает, чтобы ее переделали.



Сообщается, что руководство РФС настроено разорвать контракт, если Adidas не изменит дизайн формы.

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