Ильзат Ахметов: Надеюсь, мы сможем побороться на чемпионате Европы за высокие места

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Накануне в Москве состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой команда будет выступать на Евро-2020. В церемонии приняли участие Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев, Маринато Гилерме и Рифат Жемалетдинов, сообщает официальный сайт РФС.

По словам бывшего полузащитника казанского «Рубина», а ныне игрока московского ЦСКА Ильзата Ахметова, который не принимал участие в церемонии, но является амбассадором Аdidas, он полон надежд на удачное выступление национальной команды на предстоящем чемпионате Старого Света.

«Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить победные традиции той, чемпионской команды (сборной СССР 1960 года – прим. Т-и) и побороться на чемпионате Европы за самые высокие места. По крайней мере, цвет новой формы и её дизайн точно к этому располагают! Хочется поднять кубок над головой, и все увидят на рукавах нашей формы флаг России», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

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