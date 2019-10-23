Фото новой формы сборной России по футболу появилось в Интернете

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В сети появилось фото новой домашней формы сборной России, в которой россияне сыграют в предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на сайте Footy Headlines.



Форма сборной имеет высокий белый воротник. Манжеты рукавов белого и синего цветов составляют российский триколор с основным цветом футболки. Девизом формы сборной России является слоган «Искусство встречает спорт».



По сообщению издания, комплект формы сборной Россия для участия на Евро-2020 будет выпущен в ноябре этого года.

Напомним, что сборная России досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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