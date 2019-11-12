В Нижнекамске новый автобусный маршрут оказался убыточным

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Автобусный маршрут № 47, запущенный в Нижнекамске 1 октября, оказался убыточным. За время его курсирования было перевезено больше 51 тыс. горожан. В среднем, это 37 пассажиров на один кругорейс, сообщает «НТР 24».



Затраты перевозчика в лице ПАТП-1 составили 3,4 млн рублей, а доход оказался чуть выше 1 млн рублей. В итоге предприятие понесло убыток в размере 2,3 млн рублей.

Эту информацию озвучил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.



«Необходимо в целом выстраивать эффективную, экономически обоснованную, доступную для населения систему работы городского пассажирского транспорта», – отметил мэр на еженедельной планерке руководителей.



Выход из транспортного кризиса власти Нижнекамска рассчитывают найти с помощью специалистов из Санкт-Петербурга, которые проведут в Нижнекамске анализ и создадут совершенную транспортную модель города с формированием трех вариантов. Питерцы начали свою работу в Нижнекамске 11 ноября.



Далее планируется проведение открытого конкурса на право осуществление регулярных пассажирских перевозок и создание центра диспетчеризации, который будет планировать и контролировать нижнекамские пассажирские перевозки.

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