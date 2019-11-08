С 11 ноября в Нижнекамске стартует комплексное обследование пассажиропотока

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). В рамках проведения транспортной реформы с 11 по 20 ноября в Нижнекамске будет проводиться комплексное обследование пассажиропотока, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Обследование организовано при участии проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга.

Работа включает обследования пассажиропотоков в транспортных средствах и на остановочных пунктах, которое проведут с помощью специализированного оборудования.

Помогать проектному институту проводить обследование будут нижнекамские студенты и лица пожилого возраста, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

Также в рамках реформы запланирован масштабный социологический опрос, в котором граждане смогут дать свои предложения по улучшению работы общественного транспорта.

Заранее свои предложения можно оставить в отделе транспорта исполкома города по e-mail: nk.transport@yandex.ruили по номеру 8 (8555) 41-56-41.

Ранее в Нижнекамске презентовали автобусный маршрут по новостройкам, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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