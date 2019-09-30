С 1 октября в Нижнекамске запустят новый автобусный маршрут

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 1 октября в Нижнекамске начнет ездить новый автобусный маршрут. Замглавы исполкома района Ленар Ахметов назвал 47-й рейс не просто предварительной мерой, а одним из пунктов грядущей транспортной реформы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Протяженность маршрута составит 21 километр. Он будет отправляться от НКЦ (здесь строят фирменную нижнекамскую хай-тек остановку), далее проследует по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира – сделает поворот у больницы, поедет по Сююмбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной и снова прибудет на НКЦ. Весь путь с 36 остановками займет полтора часа езды.





Начало отправления в 5.30, последний автобус по расписанию выйдет на рейс в 22.55. Интервал утром и вечером в часы пик составит 15 минут, днем – 20 минут.



Водители и кондуктора будут обслуживать пассажиров в форменной одежде. Сотрудники НПАТП-1 будут пользоваться ручными валидаторами, так что заплатить за проезд можно будет транспортными картами или кредитками, если подключена такая услуга.

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