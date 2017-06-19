WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 13:16

Общество

Во второй год реализации нацпроекта в РТ отремонтируют 114 км региональных дорог

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Общество

Во второй год реализации нацпроекта в РТ отремонтируют 114 км региональных дорог

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В текущем году по нацпроекту отремонтировано 77 участков дорог регионального значения общей протяженностью 108,3 км.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 114 км региональных дорог. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

В текущем году Татарстан начал реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», до этого республика участвовала в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», напомнил на брифинге замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Он упомянул, что по проекту проведен ремонт региональных дорог, а также в трех городских агломерациях – Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской.

«На конец года по Казанской агломерации достигли показателя 83,3% нормативного состояния дорог, по Набережночелнинской – 78,7% и по Нижнекамской агломерации до конца года достигнем 67,2%», – заметил спикер.

В частности, в текущем году по нацпроекту отремонтировано 77 участков дорог регионального значения общей протяженностью 108,3 км, 88 улиц общей протяженностью 47,3 км Казанской агломерации, пять центральных улиц Набережных Челнов общей протяженностью 40,9 км, пять основных улиц Нижнекамска общей протяженностью 9,3 км.

«В Казанской агломерации большой объем работ был проведен в рамках подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Так, дополнительно отремонтировано 87 улиц Казани и территории 23 общеобразовательных учреждений», – отметил Артем Чукин.

По его словам, по национальному проекту в этом году началось строительство Большого Казанского кольца на участке от улиц Мидхата Булатова до Технической. На данный момент выполнены земляные работы, устройство подпорных стен, начато устройство опор путепровода.

«Это первый этап проекта. На него были получены межбюджетные трансферты. Из федерального бюджета получили 350 млн рублей, подписано постановление еще по 650 млн рублей. Общее финансирование со стороны бюджета России на этот год – 1 млрд рублей», – констатировал спикер.

В Татарстане общая сумма финансирования национального проекта в этом году составила 5,4 млрд рублей. В том числе на ремонт региональной сети дорог выделено почти 1,2 млрд рублей, на Казанскую агломерацию – 2,4 млрд рублей, Набережночелнинскую – 1,4 млрд рублей, Нижнекамскую – 480 млн рублей.

В следующем году по нацпроекту планируется отремонтировать проспект Победы от улицы Завойского до третьей транспортной дамбы, улицу Рихарда Зорге на участке от Даурской до Братьев Касимовых, а также улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевскую в Казани общей протяженностью 29,3 км.

В Набережных Челнах будут отремонтированы улица Машиностроительная от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улица Раскольникова от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана, проспект Залесный. Общая протяженность – 8,6 км.

В Нижнекамске запланировано построить проспект Мира до пересечения с Корабельной и отремонтировать проспект Шинников от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева. 

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