В Татарстане в 2020 году планируют ликвидировать 23 места концентрации ДТП

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за десять месяцев текущего года выявили 23 места концентрации ДТП. Работы по их ликвидации будут проведены в 2020 году. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В Татарстане реализуются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, подчеркнул спикер. «На 1 января 2019 года было 113 мест концентрации ДТП. Достигли снижения по отношению к 2018 году, когда было 128 мест концентрации ДТП. В результате дополнительно проведенных работ за десять месяцев статистика – 23 места концентрации ДТП. Из них по одному на федеральных и региональных дорогах, на местных дорогах – 21», – рассказал он.

«Участками концентрации ДТП являются отрезки вне населенных пунктов протяженностью километр, в населенных пунктах – 400 метров, где произошли три и более ДТП одного вида», – уточнил замминистра.

Он также отметил, что для повышения уровня безопасности дорожного движения установлены 104 искусственных неровности на территории 18 муниципалитетов, 14,7 км металлического барьерного ограждения в 14 районах на 84 участках. Кроме того, выполнено устройство искусственного освещения на 31 участке в 22 районах республики общей протяженностью 90,4 км. Установлены четыре светофорных объекта, 27 остановочных павильонов и 17 дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью.

По словам Артема Чукина, проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на маршрутах следования детей из дома до школы. В частности, приведены в нормативное состояние подъездные пути к 94 школам, обустроены 188 пешеходных переходов возле школ, улучшено эксплуатационное состояние 63 участков на маршрутах следования школьных автобусов общей протяженностью 152,4 км.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом году благоустроены дворовые территории для более 200 тыс. жителей 826 многоквартирных домов.

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