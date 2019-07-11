Владимир Жаворонков заявил о важности укрепления «первичек» для борьбы с онкологией

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В борьбе с онкозаболеваниями упор должен быть сделан на укрепление первичного звена онкологической службы. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В поликлиниках, центральных районных больницах работают первичные онкологические кабинеты, всего их в республике – 69, рассказал докладчик. «В связи с увеличением числа пациентов со злокачественными новообразованиями часть из них будет проходить лечение в условиях первичного звена, другая – в условиях специализированных учреждений. Считаем, что тренд сейчас должен быть на укреплении первичного звена. Полноценность ресурсной базы, обеспеченность врачами будет являться ключевым элементом успеха», – добавил он.

По словам Жаворонкова, за 2018 год в первичных онкологических кабинетах было осмотрено свыше 250 тыс. человек. «10% из числа обратившихся были направлены в Республиканский клинический онкологический диспансер. У 60% пациентов из числа направленных в онкодиспансер диагноз злокачественного новообразования был подтвержден», – отметил он.

Замминистра здравоохранения также заметил, что за прошлый год 16% злокачественных новообразований были выявлены при диспансеризации. «79,6% из них обнаружены на ранних стадиях, – заключил он. – Мы все знаем, что 85 – 95% выявленных на ранних стадиях заболеваний – это реальная вероятность полного излечения от злокачественного новообразования».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за последние 11 лет, с 2007 по 2018 год, заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 39%.

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