(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). До конца недели в Татарстане сохранится относительно теплая погода. Это следует из распространенного Гидрометцентром РТ прогноза.

Завтра, 12 ноября, республика будет находиться в теплом секторе западного циклона. Ожидаются слабые осадки в виде дождя и мороси, а местами – также в виде тумана и гололеда, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В среду, 13-го числа, холодный атмосферный фронт пройдет через Татарстан, принеся с собой небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от 2 до 6 градусов тепла.

На следующий день, 14 ноября, регион окажется под влиянием пришедшего с запада антициклона. Соответственно, существенные осадки маловероятны. В ночные часы температура воздуха будет составлять от -4 до +1 градуса, в светлое время суток – от нуля до +5.

Согласно предварительным данным татарстанских синоптиков, до конца этой недели «влияние гребня антициклона сохранится и, как следствие, ожидается малооблачная погода без осадков». В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 1 градуса ниже нуля, днем воздух будет прогреваться до 1–6 градусов тепла.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, когда в страну придет климатическая зима.

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