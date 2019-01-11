Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и слабом гололеде

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 12 ноября, местами на территории Татарстана, включая Казань, опустится туман. Ночью возможен слабый гололед, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе региона, прохладнее всего – на северо-востоке.

Кроме того, ночью и утром на дорогах кое-где образуется гололедица, отмечают синоптики республики.

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