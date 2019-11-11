В Гидрометцентре рассказали, когда в России наступит климатическая зима

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Климатическая зима придет в Россию лишь с середины декабря, до этого момента будет длиться сезон предзимья, сообщает «Российская газета» со ссылкой на и. о. директора Гидромета РФ Романа Вильфанда.

Сезон предзимья продолжается с середины октября до середины декабря, напомнил специалист.

«Их мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой», — сказал он.

По его словам, в ноябре температура выше нормы установится на азиатской части страны, в пределах нормы — на остальной территории. Как отметили в Гидрометцентре, зима в этом году будет теплой. В центре России холоднее обычного может оказаться февраль.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что в центральных областях в ближайшее время серьезных холодов не предвидится.

В Поволжье первую половину недели установится погода без осадков. В дневное время в районах севернее Казани будет преимущественно 0..-5, во вторник до +6, в среду на три градуса холоднее. На территории южнее столицы Татарстана днем в 11 ноября столбик термометра будет показывать +2..+7, во вторник +3..+8 градусов, но дальше немного прохладнее.

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