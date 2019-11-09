Цикл лекций о музыке с точки зрения разных наук стартует в Казани

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 10 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» цикл публичных лекций «Больше чем музыка» откроется выступлением инженера-исследователя лаборатории робототехники Университета Иннополис Павла Хакимова «Искусственный интеллект и музыка».

Исследователь расскажет, как и почему стало возможным сочинять музыку с помощью компьютера и какие принципы машинного обучения при этом применяются. Будут затронуты вопросы о том, «чем будут заниматься на Земле композиторы через сто лет и заменит ли компьютер человека в таком творческом процессе, как написание музыки».

В рамках серии научно-популярных лекций музыка и звуковые практики в целом будут рассмотрены с точки зрения разных дисциплин – как гуманитарных, так и естественно-научных. Мероприятия станут частью предварительной программы очередного Зимнего книжного фестиваля, отмечают организаторы.

Начнется лекция в 18 часов, вход на нее будет свободным. Ранее в ЦСК «Смена» стартовал цикл выступлений о моделях знания «Злой демон Декарта».

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