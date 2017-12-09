На Зимний книжный фестиваль в Казань съедутся более 60 издательств со всей России

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). 14 и 15 декабря в Центре современной культуры «Смена» в 12-й раз состоится Зимний книжный фестиваль, сообщают организаторы.

Посетителей ждет обширная программа: лекции, мастер-классы, дискуссии, встречи с авторами, презентации, детские занятия.

В основе фестиваля этого года лежит идея пересечения двух важнейших видов искусств — литературы и музыки. При этом основная задача фестиваля остается неизменной – представить казанцам современное книгоиздательское пространство России, познакомить их с отечественными и мировыми литераторами.

Фестиваль разделен на несколько блоков. Одним из самых ярких блоков является ярмарка. Книги займут практически все пространство «Смены» — в Казань приедут более 60 независимых гуманитарных и детских издательств со всей России, которые находятся за пределами масс-маркета. Они представят книги по ценам издательств, причем часть из них — новинки последних недель, они появятся в Казани впервые.

На Зимнем книжном фестивале «Смены» казанцев также ждет насыщенная программа мероприятий для всей семьи. Дети и родители смогут посетить несколько площадок с образовательными событиями от российских издательств и ведущих казанских организаций.



Событие состоится при поддержке Минкультуры РТ, мэрии Казани и фонда «Живой Город».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.