В Казани стартует цикл лекций о моделях знания «Злой демон Декарта»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 7 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» стартует цикл публичных лекций «Злой демон Декарта. Современные модели знания».

Откроет его выступление заведующего кафедрой социальной философии КФУ доктора философских наук Артура Каримова, автора книг «Очерки современной эпистемологии» и «Эпистемология добродетелей».

На лекции «Введение в аналитическую эпистемологию. Классическое определение знания и кейсы Геттьера» пойдет речь о том, в каких случаях можно говорить о наличии знания и обоснованного убеждения, а в каких – лишь об иллюзии знания, а также о том, как «противостоять скептическим и релятивистским возражениям», отмечают организаторы события.

Мероприятие начнется в 19.00, вход на него будет свободным. В дальнейшем состоятся еще пять лекций, последняя из которых пройдет 13 декабря. Помимо Артура Каримова, в роли лектора выступит Михаил Хорт – аспирант кафедры социальной философии КФУ, руководитель философского сообщества «Эйдос».

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