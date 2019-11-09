Летчик Дамир Юсупов рассказал о первом полете на форуме «Мост Москва – Татарстан»

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Легендарный летчик Дамир Юсупов, посадивший аварийный Airbus на кукурузное поле, выступил на молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан», рассказав о своем первом полете.

«Это был самый счастливый день, когда ты пилотируешь и понимаешь, что в небе только ты и самолет, что ты сам поднимаешься над землей и видишь все эти красоты. Самолет взлетает и садится против ветра, поэтому всем хочу пожелать не бояться трудностей и преград, не сдаваться, идти вперед и достигать цели», – сказал Юсупов, обращаясь к участникам форума.

В своем выступлении летчик отметил, что с раннего детства мечтал стать пилотом. Однако после 11-го класса его мечта едва не разбилась, когда врачи вдруг обнаружили у него ухудшение зрения.

«Любовь к авиации и небу меня одолевала. Я жил только небом. Смотрел с большой завистью на небо, пилотов. Решил сделать попытку. Понимал, что мне когда-то исполнится 40, 50, 60 лет, я буду себя винить, что не сделал попытку, не попробовал поступить», – поделился он воспоминаниями.

В августе 2019 года командир экипажа Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов сумел посадить самолет с отказавшими двигателями и убранными шасси на кукурузное поле под Москвой. Самолет потерял тягу, столкнувшись на взлете со стаей чаек, которые попали сразу в обе силовые турбины. Указом Президента РФ пилоту было присвоено звание Героя России.

В московском гостиничном комплексе «Корстон» сегодня открылся V молодежный форум «Мост Москва – Татарстан», в ходе которого спикеры, опираясь на личный опыт, дают молодежи советы по выбору профессии и достижению успеха, отвечают на заданные им вопросы. В работе форума принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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