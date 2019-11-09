Ученые назвали напиток, вдвое снижающий риск развития рака печени

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Употребление кофе оказалось способно вдвое снизить риск возникновения рака печени. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинс в североирландском Белфасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Ученые более семи лет наблюдали за состоянием здоровья почти 472 тыс. пациентов, более 75% из которых регулярно употребляли кофе.

За это время более 3,5 тыс. добровольцев заболели раком, причем в 88 случаях была вывялена гепатоцеллюлярная карцинома – самый распространенный первичный рак печени. Специалисты установили, что у любителей кофе, включая растворимый, риск развития этого онкологического заболевания оказался на 50% ниже по сравнению с другими пациентами.

При этом пившие кофе подопытные курили и употребляли алкоголь чаще других, а также имели высокий уровень холестерина, но это не увеличило для них риск заболеть раком. Впрочем, они не имели предрасположенности к диабету, циррозу печени, камням в желчном пузыре и язве желудка.

Медики объяснили положительный эффект от употребления кофе высоким содержанием в нем антиоксидантов и кофеина. Вместе с тем они напомнили о важности для профилактики заболеваний здорового образа жизни.

«Употребление кофе не так защищает от рака печени, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение массы тела», – отметил один из авторов работы – Ким Ту Тран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе.

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