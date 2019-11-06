Врачи назвали один из ключевых симптомов рака печени

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Одним из ключевых симптомов рака печени является чрезмерно быстрое насыщение. Об этом рассказали врачи из Центра исследования рака Великобритании, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Daily Express.

По словам специалистов, растущая опухоль повышает давление в печени, из-за чего жидкость из вен вытесняется в брюшную полость. В результате быстрее появляется чувство сытости и может ощущаться вздутие живота.

«То есть, если вы съели мало еды и быстро насытились – это тревожный сигнал», – пояснили врачи. Среди других симптомов заболевания они упомянули пожелтение кожи, сильную слабость и необъяснимую потерю веса.

Как правило, развитию рака печени способствуют курение, употребление большого количества алкоголя и избыточная масса тела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи нашли способ предотвращать распространение рака.

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