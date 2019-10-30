Ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). У регулярно пьющих кофе уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней печени. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора в США, пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт Американской коллегии гастроэнтерологов.

Участниками эксперимента стали 34 человека, которым провели скрининговую колоноскопию. После этого разнообразие и распространенность различных бактерий в кишечнике сравнили у подопытных с высоким (свыше 82,9 мг) и низким потреблением кофеина.

Разнообразие микробиома не продемонстрировало заметной дифференциации, но количество микробов определенных типов ощутимо различалось. Так, у любителей кофе оказалось больше мешающих воспалениям бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше – способствующих заболеваниям Erysipelatoclostridium.

Соответсвенно, благодаря влиянию на количество полезных микробов «достаточное употребление кофеина может привести к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени», отмечают медики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врач рассказала о вреде утренней чашки кофе.

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