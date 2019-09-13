Архитектор Кооман в Казани указал на роль памятников как акселераторов развития

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Исторические объекты могут становиться связующими элементами городской среды и акселераторами развития территорий. Об этом рассказал старший архитектор нидерландского бюро Mei Architects and planners Лейн Кооман, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Специалист принял участие в работе воркшопа, который был организован на полях выставки «Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием», представленной в Центре современной культуры «Смена».

Кооман констатировал, что в России при сохранении архитектурных памятников пока не принято использовать применяемый в странах Европы интегральный метод. Для архитекторов из РФ важен внешний облик здания, который они стремятся вернуть к изначальному, а конструкция и назначение объекта могут быть изменены как угодно.

«Наш метод отличается тем, что мы рассматриваем объект и его историю целиком – от первого до последнего пользователя. Изучая старое здание, мы ищем его красоту, особенности во всех уголках, в каждой стене, а также придаем большую ценность его жизненному пути», – объяснил голландский архитектор.

В связи с этим он подчеркнул, что только так можно включить старинное здание в современный контекст и придать ему новый смысл, не утратив при этом его эмоционального значения для местных жителей. Соответственно, роль международных экспертов, по мнению Коомана, в России важна на концептуальном этапе редевелопмента, когда нестандартное мышление может породить качественно новые решения.

В ходе воркшопа более 30 молодых архитекторов и урбанистов из Казани и других городов при участии трех голландских специалистов подготовили проекты по переосмыслению двух объектов Старо-Татарской слободы. В бане они предложили разместить современный спа-центр, а на заводе Крестовниковых – культурный центр и место встреч молодежи. По словам эксперта, участники воркшопа «хорошо усвоили» прием нарративной роли здания.

«Старые здания и исторические территории в Казани можно преобразовать и встроить в современную структуру города с учетом потребностей жителей», – резюмировал Лейн Кооман. И обратил внимание на то, что, как и в европейских странах, инициатором проведения выставки и приуроченного к ней воркшопа стали городские власти. Это является «позитивным движением», уверен он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.