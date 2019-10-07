Приехавших обучать архитекторов Казани голландских асов на старте воркшопа отправили в баню

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Голландским специалистам Йону ван Ройену (эксперт-консультант по исторической среде в агентстве культурного наследия) и Лейну Кооману (старший архитектор одной из компаний), приехавшим в Казань, чтобы поделиться с местными архитекторами опытом по переформатированию промышленных зданий, перед началом проектных воркшопов было рекомендовано посетить одну из действующих общественных бань прошлого века.

Работающую по своему первоначальному предназначению баню на Товарищеской, 27а, как подчеркнула доцент КГАСУ Ляля Сайфуллина, можно рассматривать как аналог бани № 4 в Старо-Татарской слободе, на Тукая, 103. Последний объект начала ХХ века уже не используется и ожидает своего преображения в современности. Наряду с фабрикой братьев Крестовниковых и заводом Петцольда баня в Старо-Татарской слободе составила перечень объектов, над архитектурно-функциональным переосмыслением которых состоявшиеся казанские проектировщики будут работать под кураторством голландских специалистов.

«Вероятно, если вы принимаете преемственность функций, то нужно думать, как это будет развиваться. Здесь мне хотелось бы вам посоветовать, особенно гостям из-за границы, побывать все-таки в такой сохранившейся бане советского периода. Очень мне нравится это сооружение, поскольку мы смотрели аналоги, когда делали проект (дипломный проект для собственника объекта — прим. Т-и). Просто восхитительная атмосфера, 62-й год, ничего не тронуто, можно идти снимать кино. Или вообще, молодежь, наверное, совсем не застала такие сооружения, пока оно работает, сходите посмотрите — очень увлекательно!» — посоветовала голландским асам и участникам воркшопа, в большинстве своем хоть и дипломированным архитекторам, но недавним выпускникам КГАСУ, Сайфуллина.

Демонстрируя большой опыт в переосмыслении промышленных сооружений, иностранцы для наглядности привезли в Казань выставку «Преобразовать. Приспособить, Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием». Она разместилась в Центре современной культуры «Смена». Здесь же после того, как сегодня 25 готовых перенимать заграничный опыт местных архитекторов побывали на экскурсии по каждому сооружению, они продолжат работу в трех группах. Задача — создать концепции уместной интеграции каждого объекта в современное общественное востребованное пространство в масштабе здания, района и целого города.

«Это небольшой район Старо-Татарской слободы, включая улицы Фаткуллина, Тукая, набережную озера Кабан. Одна команда будет работать над концепцией в масштабе города, другая — в масштабе района и третья — в масштабе здания. Таким образом, мы получаем цельную историю активного интегрирования», — пояснил ИА «Татар-информ» главный архитектор творческой группы при мэрии Казани Рузаль Фатхуллин.

Как со своей стороны сообщила информагентству заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, участниками воркшопа выбраны целенаправленно молодые архитекторы, но не студенты, а уже работающие по своей специальности начинающие профессионалы.

«Мы набирали максимально разношерстных ребят, в основном выпускников института, чтобы максимально плотно они потом могли свои знания внедрять в жизнь», — подчеркнула Толовенкова.

Она также отметила, что здание бани № 4 интересует городских архитекторов в первую очередь в контексте озера Кабан и связки с улицей Фаткуллина. Преобразовать и благоустроить здесь бульвар — давняя мечта, отметила Толовенкова.

«Там и 5-я больница, и Азимовская мечеть — прекрасное сооружение. Нам необходимо все это связать и переосмыслить баню, которая сейчас воспринимается и собственником, и шопинг-кругом как тупик. А мы, наоборот, хотим вдоль нее проложить [пешеходные связи], чтобы она стала связующим звеном между бульваром и озером. Завод Крестовниковых находится недалеко, но на очень сложной транспортной развязке. С другой стороны — на побережье озера Кабан, с третей стороны — в сердце промышленной слободы», — объяснила собеседница агентства выбор территории для совместной с голландцами разработки концепции.

Методика, по которой голландцы сохраняют культурное наследие, — главный предмет интереса Казани, пояснила ИА «Татар-информ» заместитель председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), эксперт Минкульта России, преподаватель КГАСУ, архитектор-реставратор Фарида Забирова.

«Приспособить промышленное здание, если там в предмете охраны написана планировка, невозможно под жилье. В основном это общественные здания, офисы, административные помещения, отели. Мне очень нравятся у них заголовки „Дворец для народа“ („Мгновенный успех постепенного развития“, „Факультет-модник в историческом здании“...). Это очень точные названия», — подчеркнула Забирова.

Она также пояснила, что, например, для завода Крестовниковых, проект реставрации которого летом прошел научно-методический совет при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, будет разрабатываться проект приспособления и благоустройства, так как «сейчас есть проблема, как превратить это здание в общественное пространство, интегрировать в окружающую среду».

«Иногда я говорю, что работаю не со зданиями, не с материалами, а работаю с пустотой. Ее нельзя потрогать, но в этой пустоте можно двигаться, потому что все, что мы делаем с какими-либо зданиями (большими, малыми, пространствами и пр.) — мы их двигаем. Плюс мы работаем с парками, деревьями, со зданиями и мы работаем с историей. Мой слоган: помните о пустом пространстве. Если мы хотим что-то сделать красивым, нам необходимо отталкиваться от понимания и стремления к красоте. В Нидерландах пустоты не так-то и много: у нас 40 тыс. кв. км, но у нас живет 17 млн человек. Будем делиться опытом», — сказал, предваряя совместную работу с казанскими архитекторами, Йон ван Ройен.

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