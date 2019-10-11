Голландцы заставляли казанских архитекторов мечтать: закончился ворк-шоп по реновации промобъектов

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани подвели итоги обучающего ворк-шопа, который для молодых архитекторов в течение 5 дней проводили специалисты по переформатированию промышленной исторической городской среды из Нидерландов.

Главным посылом и даже условием, по словам участников трех групп, на которые разделили местных архитекторов тьюторы, стало настоятельное требование мечтать и не брать в расчет при создании концепций какие-либо регламенты. Только так, уверены голландские асы, можно сгенерировать интересную идею, которая будет привлекательна для современного использования и востребована у жителей мегаполиса XXI века.

С 7 октября при кураторстве Йона ван Ройена (эксперт-консультант по исторической среде в агентстве культурного наследия) и Лейна Коомана (старший архитектор одной из компаний) 28 начинающих архитекторов занимались, напомним, переосмыслением для новых реалий объектов в Старо-Татарской слободе: Плетневской бани (бани № 4) на Тукая, 103, завода братьев Крестовниковых на Тукая, 113 и территории расположенного по соседству завода Петцольда.

Как подчеркнула Ева Радинова, ландшафтный архитектор, куратор выставки «Преобразить. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием», сопровождающей международный просветительский проект, иностранные специалисты были приглашены в Казань для того, чтобы «открыть дискуссию об альтернативных подходах к сохранению наследия города».

Как акцентировал Лейн Кооман, ставший наставником одной из групп, всех молодых архитекторов, участвовавших в ворк-шопе, «просили рассматривать объекты через призму отсутствия сегодняшних требований и нормативов».

Группа под руководством Йона ван Ройена рассматривала объекты в масштабе всей Казани. Итогом стало предложение возродить трамвайное сообщение по улице Тукая, а также подвести к площади Вахитова, где находится здание завода Крестовниковых, станцию метро. Озеро Кабан при этом должно стать центром развития района, чему будет способствовать расположенный вдоль всей его береговой линии публичный рекреационный фонд. Трамвай в этом случае мог бы стать креативной осью, соединяющей объекты, подобные лофтам и пространствам вроде организуемого в здании завода Петцольда, от Адмиралтейской слободы через центр города до улицы Тукая.

Вторая команда рассматривала задачу в районном масштабе. Начинающие проектировщики предложили соединить пространство, разделенное сложившейся исторически планировочной структурой застройки, воздушно-наземным мостом, проходящим по всей территории.

«Местами мост будет спускаться вниз, на некоторых участках подниматься наверх. Таким образом мы создаем пространство, соразмерное человеку», – объяснили представители группы.

В концепцию также вошло озеленение дворов эндемичными видами растений, возрождение ботанического сада лекарственных трав и перенос транспорта с площади Вахитова за здание «Татмебели», находящееся на одной из сторон площади. Сама площадь при таком решении преобразилась бы в общественное пространство в виде амфитеатра.

Третья команда работала над точечной концепцией зданий. Участники предложили не бороться с регулярно затапливаемым подвалом здания завода Крестовниковых – создать здесь водяную чашу, которая сама по себе могла бы стать арт-объектом. Сохраняя «дворцовый» колорит постройки, от которой по сути после пожара весной 2017 года остались только стены, новое поколение казанских архитекторов предложило накрыть памятник архитектуры стеклянной крышей, но подчеркнуть в интерьерах антресоли. Высокую трубу, которая изначально была у здания и за которую братьев Крестовниковых даже прозвали братья Большая Труба, команда предполагает восстановить с помощью современных технологий – с помощью лазерных проекций в темное время суток. В Плетневских банях – сохранить исторические своды Манье на потолке, стеклоблоки в стенах и облицовочную плитку в интерьерах. В новом решении здесь также могла бы размещаться баня, а кроме того объект индустрии красоты, кафе.

Кардинальным решением затрудненных сейчас пешеходных связей на территории между объектами команда видит повсеместный демонтаж заборов.



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