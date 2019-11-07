WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 ноября 2019, 14:10

Общество

Гости из шести регионов РФ сразятся с татарстанцами в региональном турнире WorldSkills

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Общество

Гости из шести регионов РФ сразятся с татарстанцами в региональном турнире WorldSkills

Фото: Султан Исхаков

Участники из Чувашии и Якутии, Пермского и Красноярского краев, Курганской и Челябинской областей выступят вне конкурса.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ в этом году будет открытым для других регионов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Впервые за последнюю пару лет мы наш чемпионат сделали открытым. По ряду компетенций мы пригласили регионы РФ, чтобы нам было интереснее соревноваться, чтобы мы могли посмотреть уровень наших ребят и увидеть, кого в этом году планируют выставлять на соревнования другие регионы», - отметил спикер.

Так, в компетенциях «Ювелирное дело» и «Огранка ювелирных изделий» вместе с татарстанцами сразятся участники из Якутии. Мастерство в обслуживании грузовой техники покажут гости из Курганской области, в предпринимательской деятельности и администрировании отеля – из Красноярского края, а в спасательных работах – пермяки. В компетенции «Сантехника и отопление» выступят юниоры из Чувашии, а в «Электронике» свои силы покажут участники из Челябинской области. Соревноваться гости из других регионов будут вне зачета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с 13 ноября по 7 декабря проведут региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на котором сформируют сборную республики.

 

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