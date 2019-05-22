Число компетенций чемпионата WorldSkills РТ пополнили охрана труда и интернет вещей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В текущем сезоне регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан с учетом юниорских дисциплин будут представлены 19 новых компетенций, включая охрану труда и интернет вещей. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» и. о. министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

«Количество компетенций в этом году у нас увеличилось. <...> С одной стороны, это достаточно понятные и традиционные профессии. С другой стороны, появились интересные компетенции, такие как интернет вещей, водные технологии, разработка мобильных приложений, управление жизненным циклом, кибербезопасность и так далее», – пояснил спикер.

Среди десяти новых компетенций, которые окажутся представлены в текущем цикле регионального чемпионата, будут, в частности, охрана труда, пожарная безопасность, кровельные работы по металлу и так далее.

При этом, по словам Поминова, очень серьезно расширился список компетенций, по которым будут соревноваться юниоры. Среди девяти новых дисциплин – геодезия, реверсивный инжиниринг, кузовной ремонт, эстетическая косметология и ряд других.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане с 13 ноября по 7 декабря пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на котором сформируют сборную республики для участия в дальнейших состязаниях.

Основными площадками для проведения соревнований станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский строительный колледж и Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи.

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