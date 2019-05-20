В Татарстане соберут новую республиканскую команду по профмастерству WorldSkills

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане с 13 ноября по 7 декабря проведут региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на котором сформируют сборную республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Сразу же после окончания мирового чемпионата WorldSkills в Казани мы без перерыва начали подготовку к проведению следующего чемпионатного цикла. И начиная с сентября мы ведем активную подготовку к новому чемпионату», — сказал Поминов.

Он добавил, что в период с сентября по октябрь уже было проведено 500 соревнований в колледжах и более 20 сетевых чемпионатов.

«С 13 ноября у нас стартует региональный чемпионат, в этом году он пройдет в три этапа. Первый этап пройдет 13 – 16 ноября, второй этап состоится 20 – 22 ноября, а закончится чемпионат 4 – 6 декабря», — сообщил спикер.

Основными площадками для проведения соревнований станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский строительный колледж и Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи.

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