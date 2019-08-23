Региональный чемпионат WorldSkills посетят более 20 тыс. татарстанских школьников

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Движение WorldSkills стало базовым элементом профориентации школьников Татарстана. Планируется, что региональный чемпионат «Молодые профессионалы» РТ посетят около 20 тыс. учащихся со всей республики, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» и. о. министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

«В рамках посещения площадок у них появится возможность познакомиться с профессиями и компетенциями, а также попробовать себя в так называемых Trivia skills – что-то сделать своими руками», – отметил спикер.

Поминов также добавил, что посещение чемпионата – не единственный элемент профориентационной работы со школьниками. Так, в сентябре в Татарстане стартовал федеральный проект «Билет в будущее», в котором могут принять участие учащиеся 6-х – 11-х классов. Он включает в себя комплексное тестирование на определение профессиональных навыков, посещение профориентационных мероприятий, составление цифрового портфолио.

«В этом году в первом этапе проекта поучаствовали 10,5 тыс. татарстанских школьников. На данный момент около 6 тыс. из них прошли онлайн-диагностику и готовятся принять участие в профессиональных практических пробах», – заключил спикер, отметив, что площадками для их проведения станут 33 профессиональные образовательные организации РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с 13 ноября по 7 декабря проведут региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на котором сформируют сборную республики для участия в дальнейших состязаниях.

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