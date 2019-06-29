Теплая, ветреная и дождливая погода сохранится в Татарстане

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 7 ноября, на территории Татарстана сохранится теплая, ветреная и влажная погода. И ночью, и днем ожидаются дожди (в темное время суток – небольшие), информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, местами по республике вновь будет дуть сильный ветер, который сменит направление с юго-западного на западное. Его порывы будут достигать «ночью до 15–20 м/с, днем до 17–22 м/с (в Казани до 15–20 м/с)», предупреждают татарстанские синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-западе региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане могут оказаться побиты температурные рекорды.

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