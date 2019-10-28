Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 6 ноября, в Татарстане сохранится облачная погода. Временами вновь будут идти дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, местами на территории республики, включая ее столицу Казань, опять будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с, предупреждают синоптики.

Ночью столбики термометров не опустятся ниже 2 градусов тепла. В светлое время суток температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан накроет теплая депрессия из Атлантики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.