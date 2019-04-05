В ближайшие дни в Татарстане могут оказаться побиты температурные рекорды

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана не исключили, что в ближайшие дни на территории республики могут быть побиты температурные рекорды.

Сегодня регион оказался под воздействием теплого сектора очередного атлантического циклона, который принес с собой дожди и повышение температуры воздуха до +8 градусов. В среду же и четверг, 6 и 7 ноября, активные атмосферные фронты принесут в Татарстан очень теплую воздушную массу.

Вероятна облачная погода, временами – с дождем и сильным ветром до 15–20 м/с. «Юго-западные высотные потоки приведут к дальнейшему повышению температуры: ночью прогнозируется +2, +8 градусов, днем воздух прогреется до +7, +13 градусов», – отметили в Гидрометцентре РТ.

При этом метеорологи допустили, что исторические максимумы температуры воздуха, которые составляют 11,8 и 13,8 градуса тепла для 6 и 7 ноября соответственно, могут оказаться превзойдены.

В пятницу, 8-го числа, через республику пройдет холодный атмосферный фронт, но температурный фон останется повышенным. В ночные часы возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, кое-где образуется гололедица. В светлое время суток будут идти дожди. Ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов, днем температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу, 9 ноября, вновь вероятны осадки, преимущественно в виде дождя, тогда как 10-го числа, в воскресенье, осадки маловероятны. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, днем воздух прогреется до +1, +6 градусов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал, что Татарстан скоро накроет теплая депрессия из Атлантики.

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