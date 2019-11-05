Метеоролог рассказал, что Татарстан скоро накроет теплая депрессия из Атлантики

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). В ближайшие несколько дней Татарстан окажется под влиянием обширной атлантической депрессии – циклона, который принесет в республику дожди и теплую погоду. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.

«Это крупномасштабный процесс – он проходит по всей европейской части страны, не только в нашей республике. Вся эта территория находится под воздействием обширной и глубокой депрессии. Мы будем находиться в теплом секторе этого циклона, поэтому в ближайшие дни температура поднимется до 12 градусов, ночью также будет положительная температура», – отметил ученый.

Он подчеркнул, что, согласно климатической норме, сейчас среднесуточная температура в Татарстане должна быть отрицательной. Поэтому 12-градусное тепло днем и плюсовые температуры ночью являются серьезной аномалией.

«Все это обусловлено активным влиянием северной Атлантики. Идет перенос теплых воздушных масс с запада», – заключил Юрий Переведенцев, объясняя причины необычно теплой ноябрьской погоды.

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