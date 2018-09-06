Налоговый вычет на фитнес поможет развивать активное долголетие, уверен Айрат Фаррахов

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Налоговый вычет на фитнес-услуги, который предлагают ввести в России, будет правильным шагом, который поможет людям пожилого возраста добиться активного долголетия. Такой точкой зрения с ИА «Татар-информ» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Сегодня основная категория посетителей фитнес-центров – молодежь. А пожилые люди не имеют возможности их посещать. Мы должны создавать максимум условий, чтобы у них была такая возможность, ведь для активного долголетия постоянный спорт очень важен», – подчеркнул Фаррахов.

Ранее другой депутат Госдумы от Татарстана также позитивно оценил этот законопроект.

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