В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Правительство РФ поступил законопроект Минфина об оформлении налогового вычета на фитнес-услуги, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

«Согласно документу, люди получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ», — говорится в сообщении. Они смогут вернуть 13% от суммы расходов на их приобретение. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования. Ожидается, что законопроект поступит в Госдуму в декабре, а вступить в силу может уже летом 2020 года.

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