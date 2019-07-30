Борис Менделевич уверен, что вычет на фитнес вдохновит россиян заняться спортом

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Компенсация расходов на фитнес-абонементы поможет жителям России вести здоровый и активный образ жизни. Такой точкой зрения с ИА «Татар-информ» поделился депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Борис Менделевич.

«Идея внести налоговый вычет на фитнес-услуги, на мой взгляд, – положительная инициатива. Здоровый образ жизни – это важная составляющая мирового здравоохранения. И если каждый из нас не будет заботиться о своем здоровье, то никаких серьезных успехов в здравоохранении, даже при условии вливания огромных средств, мы не добьемся», – отметил парламентарий.

Ограничивать употребление алкоголя и табака важно, но недостаточно. Также россиян необходимо мотивировать, вводя дополнительные льготы и поощрения со стороны государства и работодателей.

«К примеру, государство может дать дополнительные льготы и вычеты, а работодатель – создавать условия, внедрять надбавки для тех, кто занимается своим здоровьем. На мой взгляд, для сохранения здоровья населения необходимо в этом направлении очень активно двигаться вперед», – добавил Менделевич.

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