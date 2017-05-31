WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 11:57

Происшествия

МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время сильного ветра

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Происшествия

МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время сильного ветра

Фото: архив/Рамиль Гали

Сегодня в республике возможны дожди, сильный ветер и туман.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, сегодня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В течение дня в республике возможны ливни, а также сильный северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду, а утром и вечером – туман.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сильный ветер, гроза и сильный дождь представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения.

В случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

 

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