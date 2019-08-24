На Татарстан надвигаются туман и сильный ветер

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Ночью и утром 25 августа на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
Также днем ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Ночью и утром 25 августа на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
Также днем ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
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