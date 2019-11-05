Метеоролог спрогнозировал, что с вероятностью 87% ноябрь в Казани будет теплее нормы

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Велика вероятность, что ноябрь в Казани будет аномально теплым. Такое мнение высказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В октябре мы видим [на графике по Казани], что температура воздуха идет выше нормы. Если говорить о преемственности и о том, переходит ли тепло от месяца к месяцу по инерции, то да», – сообщил спикер.

«В 80% и даже в 87% случаев, если октябрь оказался выше нормы, то можно ожидать, что и ноябрь будет выше нее», – добавил Переведенцев.

С начала 2019 года температура воздуха в Казани была выше нормы, за исключением июля и августа. Тогда наблюдался недобор тепла, отметил метеоролог.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого ученый рассказывал, что устойчивый снежный покров должен лечь уже 19–21 ноября. Это означает, что зима в Казани может сдвинуться.

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