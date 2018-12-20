(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Зима в Татарстан начала приходить на неделю позже, чем раньше. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Если рассматривать последние 60 лет, то в настоящее время зима стала задерживаться ровно на неделю. Если раньше мы отмечали, что ровно 17-18 ноября происходит переход через -5 градусов и ложится устойчивый снежный покров, то сейчас все стало происходить позднее», – пояснил метеоролог.

Переведенцев также отметил, что зимой число опасных природных явлений и ущерб от них возрастает по сравнению с летом. Большинство проблем в зимний период возникает из-за гололедицы.

Кроме того, метеоролог спрогнозировал, что с вероятностью 87% ноябрь в Казани будет теплее нормы.

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