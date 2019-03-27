С пожара в казанской высотке в больницу доставлены еще и трое взрослых пострадавших

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). После пожара в казанской высотке в больницу доставлены еще трое пострадавших. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Три человека (все взрослые) доставлены в городские больницы с признаками отравления продуктами горения. Состояние пострадавших уточняется.

По данным пресс-службы Минздрава РТ, в 7-ю горбольницу были доставлены двое пострадавших.

«На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования. Вопрос о госпитализации пациентов решается», – уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром в доме № 54 по улице Назарбаева вспыхнул пожар. Из огня удалось спасти 28 человек, 13 из которых дети, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно. Троих малышей с признаками отравления продуктами горения госпитализировали.



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