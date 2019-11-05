(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Из пожара в высотке в центре Казани спасли 13 детей, троих из них по автолестнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Всего из пожара в девятиэтажке спасли 28 человек, 13 из которых дети, еще 20 человек вышли самостоятельно. С верхних этажей здания с помощью автолестницы и АКП были спасены пять человек (в том числе трое детей). Малышей с признаками отравления продуктами горения на каретах скорой помощи доставили в ДРКБ.

Пожарные установили, что пожар произошел на 4-м этаже у эвакуационного выхода – горела мебель. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в доме № 54 по улице Назарбаева вспыхнул пожар. Огнеборцы с помощью автолестницы и АКП спасли с верхних этажей здания пять человек. Причины ЧП устанавливаются.







Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.