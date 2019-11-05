(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). С верхних этажей горящей высотки в центре Казани спасли пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар вспыхнул сегодня 9.44 в доме № 54 по улице Назарбаева. На месте пожарными ПСЧ № 1 было установлено, что горит кухня на 4-м этаже девятиэтажки. На верхних этажах люди просили о помощи.

Огнеборцы с помощью автоматического коленчатого подъемника и автолестницы спасли с верхних этажей здания пять человек.

В 10.22 было объявлено о ликвидации возгорания. Информация по погибшим и пострадавшим, а также о причинах происшествия уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в высотке центре Казани вспыхнул пожар.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.