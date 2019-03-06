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Татар-информ

5 ноября 2019, 12:20

Здоровье и среда

Синоптики ожидают устойчивого снежного покрова в Татарстане в 20-х числах ноября

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Здоровье и среда

Синоптики ожидают устойчивого снежного покрова в Татарстане в 20-х числах ноября

Фото: архив

Вместе с установлением снежного покрова произойдет и понижение температуры воздуха.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Устойчивый снежный покров в Татарстане ожидается в 20-х числах ноября. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Будем ждать устойчивый снежный покров во второй половине этого месяца, где-то в 20-х числах. И в то же время понижение температуры достаточно значительное – в этих же числах», – отметил спикер.

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», метеоролог спрогнозировал, что с вероятностью 87% ноябрь в Казани будет теплее нормы.

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