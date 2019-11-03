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Татар-информ

3 ноября 2019, 22:28

Спорт

Казанец Красных завоевал еще одну «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

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Спорт

Казанец Красных завоевал еще одну «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

Соревнования сильнейших пловцов мира проходили во Дворце водных видов спорта в столице Татарстана.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В последний день проходившего в Казани шестого этапа Кубка мира FINA по плаванию представитель клуба «Синтез» Александр Красных завоевал уже вторую на этом турнире бронзовую награду.

Как сообщает РИА Новости, татарстанец преодолел дистанцию 200 метров вольным стилем за 1 минуту 47,96 секунды. Второй результат показал еще один россиянин – Михаил Вековищев ( 1 минута 46,61 секунды). Победителем же стал литовец Данас Рапшис с 1 минутой 46,32 секунды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанец Григорий Тарасевич взял два «золота» на этапе Кубка мира FINA по плаванию в Казани

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