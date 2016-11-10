Казанец Александр Красных завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). На стартовавшем сегодня в казанском Дворце водных видов спорта этапе Кубка мира по плаванию представитель клуба «Синтез» Александр Красных завоевал бронзовую награду.

Всего в первый соревновательный день прошло десять финальных стартов. В заплыве на 400 метров вольным стилем Александр Красных финишировал третьим. Результат казанского пловца – 3 минуты 48,28 секунды.

«Серебро» у другого россиянина – Антона Никитина, который приплыл к финишу быстрее на 0,68 секунды. Победителем же заплыва стал литовец Данас Рапсыс, опередивший Никитина ровно на три секунды.

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