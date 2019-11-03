Татарстанец Тарасевич взял два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В последний день проходящего в Казани шестого этапа Кубка мира FINA по плаванию татарстанец Григорий Тарасевич завоевал две золотые награды.

На дистанции 100 метров на спине Тарасевич «в финальном заплыве показал время 53,76 секунды» и пришел первым. Вторым пришел к финишу Даниэль Мартин из Румынии (53,90 секунды), а третьим стал пловец из Южной Кореи Джухо Ли (54,31 секунды), передает РИА Новости.

Кроме того, Тарасевич в составе российской команды вместе с Антоном Чупковым, Ариной Сурковой и Марией Каменевой победил в смешанноей эстафете 4 на 100 метров. Россияне опередили корейцев и австралийцев, показав время 3 минуты 44,38 секунды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Григорий Тарасевич в первый день состязаний завоевал «бронзу» этапа Кубка мира FINA по плаванию в Казани.

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