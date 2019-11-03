Россиян предупредили об опасности аномального потепления в ноябре

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Аномальное потепление, которое ожидается в ряде регионов России на следующей неделе, может негативно сказаться на здоровье людей. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, пишет газета «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в первую очередь перемена погоды скажется на артериальном давлении. «<...> первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, – общее недомогание», – заявил он. И добавил, что в дальнейшем могут начаться головная боль, неприятное ощущение в области грудной клетки, тяжесть в ногах, слабость, незначительное ухудшение зрения.

К группе риска терапевт отнес пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, диабетиков, страдающих от артериальной гипертензии, ведущих малоактивный образ жизни и имеющих проблемы с психосоматикой.

Чтобы обезопасить себя, собеседник издания посоветовал прежде всего обратить внимание на образ жизни и минимизацию стресса.

При этом главный кардиолог Москвы Елена Васильева обратила внимание на то, что метеочувствительность не доказана с научной точки зрения и погода сказывается на самочувствии лишь небольшого числа людей, передает РБК.

«Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%», – пояснила она и добавила, что порой люди замечают перепады артериального давления из-за того, что заранее их ожидают.

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