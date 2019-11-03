Психологи назвали способы борьбы с осенней хандрой

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Осенью резкое похолодание, увеличение продолжительности ночи и пасмурная погода негативно сказываются на настроении людей. В связи с этим психологи рассказали о способах борьбы с осенней хандрой, передает РИА Новости.

По словам специалистов, как правило, сезонное ухудшение настроения чаще затрагивает высоких и худощавых людей, но столкнуться с ним могут и полные люди, склонные к неврозам.

«Среди физиологических причин [осенней хандры] – снижение солнечной активности и, как следствие, падение уровня мелатонина», – пояснила заведующая лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования Варвара Моросанова.

При этом она отметила, что рано или поздно хандра проходит сама, но существуют методы, позволяющие организму быстрее прийти в норму. Это «продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D: оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь».

По словам специалиста, часто вред приносит не сама хандра, а ощущение, что за ней может скрываться более серьезное расстройство. Впрочем, она действительно может перейти в полноценную депрессию, которая проявляется, например, в желании сменить место жительства. В связи с этим клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова посоветовала «посещение бассейнов, тренажерных залов и театров», где можно отвлечься и переключить внимание.

Поражает осенняя хандра и школьников. Регулярно обращать внимание на подростков, чтобы они чувствовали себя лучше, рекомендовала президент Института психологии и педагогики Ольга Усанова.

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